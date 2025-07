Ragusa, Peppe Calabrese capo segreteria del Pd siciliano

Politica

Arrivano le congratulazioni del partito a livello provinciale

“Auguri e buon lavoro a Peppe Calabrese (nella foto), riconfermato all’interno della segreteria regionale del Partito Democratico, con un ruolo di ancora maggiore responsabilità: capo segreteria. Calabrese, negli anni, ha dato ripetutamente dimostrazione di lealtà e abnegazione nei confronti del Partito e riteniamo che questo incarico premi l’impegno che ha dato e continuerà a dare”. Lo dichiara Angelo Curciullo, segretario della federazione provinciale di Ragusa del Pd. L’on. Nello Dipasquale, aggiunge: “Questo ruolo di prestigio, per il quale mi congratulo, è un riconoscimento non solo per Calabrese, ma per l’impegno dell’intera Federazione provinciale di Ragusa in tutte le battaglie che vedono protagonista il Partito Democratico ad ogni livello”.

“Avere in segreteria regionale un nostro riferimento diretto, il nostro capogruppo al Consiglio comunale di Ragusa – dichiara, inoltre, il segretario del circolo di Ragusa Riccardo Schininà – sarà per noi garanzia che da Palermo continueranno a guardare verso la nostra provincia e la nostra città con l’attenzione di sempre. Complimenti e buon lavoro”.