Ragusa, per la prima volta l’acqua pubblica a Punta Braccetto

Attualità

Il vicesindaco Giuffrida esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto

“A volte la burocrazia può essere più ostica della realizzazione dei lavori veri e propri – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – ma anche in questo caso, con determinazione e pazienza, i risultati arrivano. L’iter per portare l’acqua pubblica a Punta Braccetto è iniziato già nel primo mandato e negli ultimi tempi, grazie all’interlocuzione con il nuovo gestore Iblea Acque, è finalmente arrivato a termine. I primi allacci alla rete idrica realizzati in questi giorni sono un risultato che potremmo definire storico, concreto e a lungo atteso dai residenti della frazione”.

