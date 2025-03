Ragusa, perdita di gas al quartiere Selvaggio

Attualità

Sul posto i vigili del fuoco e le squadre specializzate per ripristinare le condutture

Perdita di gas in zona Selvaggio, in prossimità dello stadio comunale. Numerose le squadre dei vigili del fuoco risultate impegnate. L’intervento è stato effettuato in serata dopo un escavatore, impegnato per delle attività sul posto, ha danneggiato un tubo di gas. Sono arrivati i componenti della squadra della ditta che si occupa di distribuire il gas che hanno operato in massima sicurezza per ripristinare l’impianto ed evitare problemi di ogni genere.

