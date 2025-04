Ragusa, “Perfetti sconosciuti” dal cinema al teatro

Spettacoli

Il capolavoro di Paolo Genovese sarà proposto domenica alle 18 al Duemila di corso Sicilia con attori d'eccezione

Una commedia efficace, con un alto tasso di realismo che porta lo spettatore a riflettere su aspetti ormai scontati e, allo stesso tempo, riesce a divertire con una comicità che funziona, ammorbidendo anche i passaggi più drammatici della trama fino allo “sliding doors” del finale. E’ il capolavoro cinematografico di Paolo Genovese, “Perfetti sconosciuti”, che lo stesso regista ha trasposto come opera teatrale e che sarà rappresentata domenica alle 18 al teatro Duemila di corso Sicilia a Ragusa. Un appuntamento da non perdere nell’ambito della rassegna teatrale allestita dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile.