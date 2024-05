Ragusa, pesanti condizioni di degrado a San Giacomo: tre consiglieri presentano interrogazione urgente

Attualità

Zagami, Caruso e Bennardo invitato l'amministrazione a intervenire per sanare le numerose anomalie esistenti

I consiglieri comunali di Ragusa, Sebastiano Zagami, Rossana Caruso e Federico Bennardo, hanno protocollato ieri un’interrogazione urgente a risposta orale indirizzata al sindaco Giuseppe Cassì, all’assessore alle Contrade Andrea Distefano e al presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, sollecitando un intervento urgente per affrontare le condizioni di degrado nella frazione di San Giacomo (nella foto da sinistra Zagami, Caruso e Bennardo).

L’interrogazione evidenzia gravi problemi infrastrutturali che necessitano di immediate azioni di manutenzione e ammodernamento. In particolare, sono stati segnalati problemi relativi alle rotatorie invase dalla vegetazione, che compromettono la sicurezza stradale, e condizioni precarie delle strade e dell’impianto di illuminazione, che aumentano il rischio per pedoni e veicoli e contribuiscono a un elevato spreco energetico. I consiglieri hanno richiesto una pulizia approfondita delle rotatorie e delle strade per garantire sicurezza e visibilità, un rinnovo completo dell’impianto di illuminazione con tecnologie moderne ed efficienti, per migliorare la sicurezza pubblica e ridurre l’impatto ambientale.