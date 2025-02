Ragusa, pestato in pieno giorno in piazza Zama

Cronaca

Tutte da decifrare le ragioni della rissa che ha visto soccombere un anziano finito in ospedale

Un uomo è stato aggredito mercoledì mattina in piazza Zama a Ragusa da un gruppo di ragazzini, tre o quattro, tutti extracomunitari. I ragazzini avrebbero picchiato l’uomo, utilizzando anche corpi contundenti, spedendolo in ospedale con contusioni e la sospetta frattura di un arto. A prestare soccorso all’uomo le persone presenti, che hanno chiamato anche l’ambulanza. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, i ragazzini erano già spariti da un pezzo. Indagini in corso per risalire alle motivazioni e agli autori dell’episodio verificatosi in pieno giorno. Secondo le forze dell’ordine, comunque, si sarebbe trattato di una lite e non ci sarebbe stata alcuna volontà di pestaggio aprioristica. Si parla, infatti, di una lite verbale con vicendevoli provocazioni, sfociata poi in un reciproco tentativo di aggressione.

