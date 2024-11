Ragusa, petizione online per la riqualificazione degli scavi archeologici di Ibla

Attualità

Sito da anni nel degrado. L'iniziativa del coordinamento cittadino di Italia Viva. Angelica: "E' il momento di dare risposte ai visitatori"

Il coordinamento cittadino di Italia Viva Ragusa annuncia l’avvio di una petizione online, su change.org (ulteriori info sulla pagina Facebook “Riqualificare e valorizzare gli scavi archeologici di Ragusa Ibla”), finalizzata a concretizzare un intervento di riqualificazione per la sistemazione degli scavi archeologici di Ibla. A darne notizia il coordinatore cittadino Filippo Angelica che spiega le ragioni di questa scelta. “Una cosa è certa – afferma – non meritiamo questo scempio e, anzi, riteniamo che gli scavi archeologici limitrofi al Giardino ibleo debbano essere annoverati tra i siti da visitare per i turisti. Se da un lato questa iniziativa della raccolta firme, ancorché sul web, ci entusiasma perché appartiene un po’ a quello che deve essere il ruolo e la funzione dei partiti, cioè far partecipare, coinvolgere, consultare la gente, dall’altro ci dispiace che occorra ricorrere a una petizione per chiedere quello che riteniamo sia un fatto assolutamente normale, sempre che si voglia parlare con concretezza di turismo, di accoglienza e di cultura nella nostra città. Francamente ci inquieta il fatto che, nonostante una serie di sollecitazioni, anche di interventi specifici sulla stampa, il sindaco abbia ritenuto lasciare così questi scavi. Né può essere una giustificazione il fatto che la gestione appartiene alla Soprintendenza e quindi alla Regione. Infatti, diciamo al sindaco, ma lui lo sa bene, che il sito insiste sul suo territorio e, soprattutto, è collocato in un punto geografico strategico, tra il parcheggio e il Giardino ibleo, per non parlare della San Vincenzo Ferreri, quindi nel cuore di Ibla. E’ chiaro che i visitatori che arrivano in questa zona, come ho già avuto modo di affermare in altre occasioni, non possono trovare un campo da pascolo anziché visitare un sito archeologico d’eccellenza”.