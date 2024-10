Ragusa piange la scomparsa del dottor Pietro Bonomo

Attualità

Aveva 74 anni e, tra l'altro, è stato da sempre punto di riferimento sanitario dell'Avis comunale

Un grave lutto nel mondo della Sanità della provincia di Ragusa. E’ venuto a mancare il dottor Pietro Bonomo (nella foto), originario di Modica, ma da tempo residente nel capoluogo ibleo. Una vera e propria autorità, grazie all’esperienza maturata sul campo, nel settore della medicina trasfusionale. Oltre a essere stato, tra gli altri incarichi in 40 anni di carriera all’Azienda sanitaria, direttore del Simt dal 1997, era particolarmente conosciuto per avere ricoperto, dal 1978 a oggi, il ruolo di direttore sanitario dell’Avis comunale di Ragusa. Una perdita pesantissima per questo ambito professionale. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Ragusa del quotidiano La Sicilia

