Attualità

Aveva 76 anni. I funerali venerdì in Cattedrale

E’ venuto a mancare l’architetto Rosario Incardona, 76 anni, professionista molto conosciuto in città. I funerali si terranno venerdì in Cattedrale a Ragusa alle 10. In passato, l’architetto Incardona è stato impegnato in campo politico, tra le file di Forza Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA