Ragusa, piscina comunale chiusa ancora una volta: la denuncia del consigliere Bennardo

Attualità

"Si parla di un guasto, ma sembra che si sia registrata l'ennesima caduta di calcinacci dal soffitto"

“La piscina comunale di Ragusa chiusa per guasto a data da destinarsi, un’altra volta”. E’ quanto denuncia il consigliere comunale Federico Bennardo (nella foto) che precisa: “Questa la comunicazione giunta ai fruitori con un avviso ufficioso e che entra poco e niente nei dettagli dell’avvenimento che gli addetti ai lavori, invece, specificano come ennesima caduta di calcinacci dal soffitto. Per questa ragione ho protocollato una richiesta chiedendo l’accesso alla struttura in modo da fornire, in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore al ramo, maggiori informazioni alla cittadinanza”.