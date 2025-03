Ragusa, Poidomani eletto coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

Attualità

Lo stato maggiore regionale del partito presente all'appuntamento politico

Luca Poidomani proclamato per acclamazione coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Ragusa a conclusione del congresso comunale tenutosi nella sala convegni della Cna. Di tutto rispetto le presenze all’appuntamento politico. C’erano il commissario regionale del partito, on. Luca Sbardella, il presidente dell’Ars, on. Gaetano Galvagno, l’europarlamentare Ruggero Razza, i senatori Salvo Sallemi e Raoul Russo, l’on. Manlio Messina, deputato nazionale, e l’on. Giorgio Assenza, deputato regionale. A moderare i lavori il coordinatore provinciale Giovanni Moscato.

E’ stato messo in evidenza il lavoro portato avanti da Fratelli d’Italia a livello cittadino con l’intento di mettere sempre in evidenza le politiche meloniane sul territorio, cercando di sostenere le famiglie e chi ha bisogno e, al contempo, provando a sviluppare dinamiche di supporto all’economia che tengano conto della necessità di accompagnare i processi di crescita. Assieme a Poidomani, eletto anche il direttivo che sarà formato da: Franco Carfì, Alessandra Giummarra, Giorgio Mirabella, Cosimo Giaquinta, Ignazio Nicastro, Simone Diquattro, Massimo Biazzo, Salvatore Caravello, Giuseppe Rizza, Franco Linfanti. Nel direttivo anche Andrea Manenti come membro di diritto in qualità di coordinatore di Gioventù nazionale.