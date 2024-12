Ragusa, Poidomani (FdI): “Ennesima vetrina danneggiata in via Roma. Ma cosa dobbiamo aspettare d’altro?”

Attualità

"Sulla mancanza di decoro e di ordine continueremo a non tacere, impossibile andare avanti così"

“Se qualcuno pensasse di istituire una vigilanza privata più pressante, non ci sentiremmo di dargli torto. Visto che mancano le iniziative da parte dell’amministrazione pubblica, visto che questa zona della città, a dispetto della sua posizione, è diventato un terreno franco in cui ognuno si può permettere di fare ciò che più gli aggrada, allora forse la soluzione migliore è quella di attivarsi autonomamente per ottenere delle risposte. Perché risulta chiaro a tutti che così gli operatori commerciali della zona non vogliono più saperne di andare avanti”.