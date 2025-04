Ragusa, Polstrada in azione nel fine settimana: ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza. Due denunce all’autorità giudiziaria

Cronaca

Identificate 54 persone di cui 36 sottoposte a verifica tramite etilometro

Nell’ultimo fine settimana, a seguito di mirati servizi volti alla prevenzione del fenomeno dell’elevato tasso di incidenti stradali correlato all’abuso di sostanze alcoliche e/o psicotrope, predisposti dal servizio Polizia stradale, la sezione Polstrada di Ragusa, unitamente al personale della Questura, ha effettuato posti di controllo nella fascia costiera e nelle arterie principali delle località luogo di ritrovo dei giovani.

L’attività di prevenzione ha visto l’impiego di tre pattuglie della Polizia stradale di Ragusa e del distaccamento di Vittoria, nonché personale dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura, che ha eseguito mirati controlli volti ad accertare l’abuso di sostanze stupefacenti a mezzo di specifiche apparecchiature Drugtest.

L’attività ha consentito l’identificazione di 54 persone di cui 36 sottoposte a verifica tramite etilometro, il controllo di 40 veicoli ed accertate 26 infrazioni al codice della strada, di cui 5 per guida in stato di ebbrezza: per 2 conducenti, che costituiscono i casi più gravi accertati, si è proceduto al deferimento all’Autorità giudiziaria.

In totale sono stati decurtati 109 punti sulla patente di guida, 5 patenti ritirate, 3 carte di circolazione ritirate, 2 veicoli sottoposti a sequestro e 2 a fermo amministrativo.