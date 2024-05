Ragusa, portinnesti innovativi: il mondo dell’agricoltura al tempo della sostenibilità

Attualità

Giovedì pomeriggio alla sala Avis un convegno per illustrare i risultati di un progetto finanziato dal Psr Sicilia

Il comparto orticolo assume oggi un ruolo primario nell’ambito dell’agricoltura nazionale, con una produzione stimata superiore a 7 miliardi di euro, corrispondenti al 14% della produzione agricola italiana e con una superficie di circa 374mila ettari (di cui 32.000 ettari sotto apprestamenti protettivi). Le normative di divieto dell’uso di bromuro di metile (Bm) per la fumigazione dei suoli hanno, negli ultimi anni, indirizzato studi e ricerche verso l’individuazione di sistemi colturali orticoli efficienti, alternativi ed eco-sostenibili. Nelle colture orticole (Solanaceae e Cucurbitaceae) e nello specifico nella melanzana (Solanum melongena) e nel melone cantalupo (Cucumis melo var. cantalupensis), l’impiego dell’innesto erbaceo ha manifestato un notevole aumento grazie ai numerosi vantaggi e potenzialità che esso offre per l’incremento e la sostenibilità dei diversi processi produttivi. La validazione di queste tecniche innovative di coltivazione per ridurre, attraverso un approccio multidisciplinare, l’impatto negativo delle pratiche colturali sull’ambiente, la salute di operatori e consumatori nonché per ottimizzare il processo produttivo al centro del progetto avente per titolo “Portinnesti innovativi per migliorare gli aspetti quali-quantitativi delle produzioni orticole e dell’efficacia d’uso delle risorse” finanziato dal Psr Sicilia 2014-2022, sottomisura 16.1.