Ragusa, Poste Italiane attiva i nuovi locker

Attualità

Già disponibili in tre punti del capoluogo. Sempre più utili per i servizi a supporto dell'e-commerce

Con il commercio online diventato una consuetudine, ricevere un pacco è ormai un’esigenza quotidiana diffusa anche per le famiglie siciliane. Sempre di più, nell’ottica di ampliare l’offerta di punti di ritiro e di consegna, consentendo allo stesso tempo di scegliere in autonomia il momento in cui effettuare le spedizioni e/o ricezioni, anche in provincia di Ragusa sono entrati in funzione i primi tre locker firmati Locker Italia, la Joint Venture per l’ecommerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce.

I tre punti, parte di un programma di ulteriori installazioni sul territorio, si trovano nel capoluogo e per la precisione all’interno dell’ufficio postale di Ragusa Centro, in via Ducezio e in via Giorgio La Pira. Ulteriori tre locker, in via di installazione, saranno presto disponibili per i cittadini anche nei comuni di Santa Croce Camerina, Scicli e prossimamente a Vittoria.

I locker consentiranno, grazie alla loro capillarità e tecnologia, di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

I moderni e tecnologi armadietti automatizzati, che funzionano in modalità self, sono facili da utilizzare grazie ad uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e saranno collocati in modo strategico nelle varie località, offrendo il massimo della convenienza ai cittadini. I locker della provincia di Ragusa sono tra i primi della Sicilia e fanno parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale. Si allarga così nell’Ibleo il network Punto Poste, ossia la rete di prossimità di Poste Italiane per ritirare gli acquisti online e spedire resi e pacchi preaffrancati, che a oggi conta 116 punti sparsi in tutta la provincia.

“La presenza dei nuovi locker sul territorio agevola il nostro operato e allo stesso tempo viene incontro alle esigenze dei cittadini – dichiarano dalla sede logistica aziendale di Ragusa Ercolano, tra i centri di distribuzione di Poste Italiane coinvolti nella gestione della corrispondenza che transita dai nuovi locker -. Si intensificano i punti di riferimento sul territorio per un servizio sempre più di prossimità e ‘a portata di cliente’. Attraverso la presenza di questi armadietti aumenta la capillarità dei nostri punti fisici, ottimizzando così un servizio sempre più richiesto a vantaggio di tutti”.

Per ritirare in un locker basta inserire il codice oppure scansionare il qr-code ricevuti via sms/email. Per la spedizione, invece, basterà passare sul lettore il codice a barre o inserire il codice della lettera di vettura per l’apertura della cella corrispondente e l’inserimento del pacco.