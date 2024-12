Ragusa, potenziato il servizio di verde pubblico

Attualità

L'assessore al ramo Mario D'Asta ha presentato le ultime novità assieme ai consiglieri comunali Mezzasalma e Sortino

“Un altro piccolo, grande tassello che implementa il mosaico del verde pubblico della nostra città”. Lo dice l’assessore al ramo del Comune di Ragusa, Mario D’Asta, che, assieme ai consiglieri comunali Giovanni Sortino e Carla Mezzasalma (nella foto da sinistra Mezzasalma, D’Asta e Sortino=, ha presentato un nuovo trattore, acquistato dal Comune, utile per una sempre migliore scerbatura delle aree verdi.

“Ma non è l’unico intervento in campo – dice l’assessore D’Asta con i consiglieri Sortino e Mezzasalma – presto sarà predisposto il nuovo appalto del servizio che passerà da 1,3 mln di euro a 1,7 mln, risorse aggiuntive, queste ultime, che ci consentiranno di impiegare nuove unità di giardinieri e operatori per una scerbatura puntuale ed efficace in un territorio, ricordiamolo, tra i più estesi d’Italia. È già attivo, inoltre, il servizio della cura del verde delle periferie col coinvolgimento di aziende agricole. E poi il piano di piantumazione di 300 carrubi che sarà presto realtà. E ancora il piano del verde, uno strumento di pianificazione di settore integrativo della pianificazione urbanistica complessiva e contenente la “vision” strategica dell’Amministrazione, nel medio-lungo periodo, del verde urbano e periurbano”.