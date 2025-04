Ragusa, precetto pasquale in cattedrale per gli studenti e i docenti del Comprensivo Crispi-Battisti-Vetri

Attualità

L'omelia del vescovo La Placa: "Dobbiamo essere la luce nel mondo"

Questa mattina il precetto pasquale in Cattedrale presieduto 𝐝a𝐥 v𝐞𝐬𝐜𝐨𝐯𝐨 Giuseppe La Placa 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐩𝐢 – 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢 – 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐕𝐞𝐭𝐫𝐢. «Dobbiamo essere la luce nel mondo: la luce serve a illuminare – ha detto il vescovo – Laddove c’è la guerra c’è la tenebra e noi dobbiamo essere la luce che squarcia le tenebre, possiamo farlo a scuola, in famiglia, portando giustizia, amore, pazienza, disponibilità e carità. Dobbiamo costruire la pace dove ci troviamo a vivere: a scuola per esempio. La scuola è il tempo in cui imparate a diventare le persone che dovete essere per questo mondo, lì dovete essere luce e illuminare con la vostra presenza le relazioni perché ci possa essere un mondo migliore” (lfoto Salvo Bracchitta).