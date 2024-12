Ragusa, premiati i vincitori della terza edizione del Certamen augustinianum ragusiense

Attualità

L'iniziativa promossa dalla diocesi sulla traduzione di brani del pensiero di Sant'Agostino

Si è svolta sabato 14 dicembre nel salottino del Vescovado la premiazione dei vincitori della terza edizione del Certamen Augustinianum Ragusiense, promosso dalla Biblioteca diocesana Monsignor Francesco Pennisi. Alla gara, che proponeva la traduzione di brani del pensiero di Sant’Agostino sui temi della pace e della guerra, hanno partecipato 65 ragazzi provenienti dai licei di tutta la provincia di Ragusa. La cerimonia di premiazione ha avuto inizio con i saluti di don Roberto Asta, vicario generale della Diocesi di Ragusa e l’introduzione di don Giuseppe Di Corrado, direttore della Biblioteca Diocesana.

Per la prima sezione Samuele Salvatore Tommaseo (Liceo Classico “ Mazzini” di Vittoria, classe IV A) ha preceduto Ruben Giovanni Maria Morana (Liceo Classico ““. Galilei – T. Campailla” di Modica, classe III B).

Nella seconda sezione si è imposto Marco Moriconi (Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa, classe V A) davanti a Giuliana Maria Trovato (Liceo Classico “Galilei – T. Campailla” di Modica, classe V C).

Una menzione di merito per Elisabetta Calabrese delle classi V C e IV C del Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa.