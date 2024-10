Ragusa, prende a noleggio un’auto a Catania e non la restituisce: denunciato un 42enne

Cronaca

Sono intervenuti gli agenti della Volante per recuperare il mezzo

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, nel capoluogo ibleo, sia nel centro storico che nelle zone periferiche, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un ragusano di 42 anni, ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita.

Nello specifico, nei giorni scorsi, a seguito di segnalazione, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a recuperare una Peugeot che era stata presa a noleggio a Catania e che non era stata restituita alla data pattuita, fissata per il 2 settembre 2024.