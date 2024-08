Ragusa, prende a picconate la porta di un ristorante. La videosorveglianza allerta il proprietario che lo costringe a desistere

Cronaca

L'episodio è accaduto nel corso della notte tra venerdì e sabato. Sempre più episodi simili in città

Prova ad entrare in un ristorante, prendendo a picconate la porta. La videosorveglianza, però, allarma il proprietario che lo costringe a desistere. E’ accaduto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto a Ragusa. Al termine di un’intensa giornata lavorativa, intorno alle 2, i gestori chiudono e tornano a casa. Hanno appena il tempo di fare la doccia, quando squilla il telefono perché i sensori delle telecamere hanno rilevato dei movimenti all’esterno del locale.