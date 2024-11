Ragusa, presa di mira un’azienda edile in via Carlo Alberto

Cronaca

I ladri si sono arrampicati sul ponteggio di una casa in ristrutturazione

Un’azienda di via Carlo Alberto (nella foto), in prossimità della zona del capoluogo conosciuta come Marsala, è stata presa di mira dai ladri. Nel corso della scorsa notte sono stati portati via alcuni attrezzi da lavoro, tra cui flex, martelli elettrici, trapani e avvitatori. I ladri si sono arrampicati sul ponteggio di una casa in ristrutturazione, hanno rotto il vetro di una finestra e portato via gli attrezzi all’interno. L’ammontare della refurtiva sarebbe di circa 2mila euro. Il titolare dell’azienda edile ha presentato denuncia.

