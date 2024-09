Ragusa, presentata la 19esima edizione della rassegna Palchi diversi

Cultura

Svelato il cartellone della stagione 2024-2025. Si comincia il 19 ottobre

La Compagnia Godot di Ragusa, diretta con passione e professionalità dagli attori Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, si prepara a inaugurare la 19esima edizione della rassegna “Palchi Diversi”. Dopo i grandi successi della stagione estiva, i bravissimi attori della compagnia ragusana sono pronti a risalire sul palco per offrire una nuova stagione teatrale di altissimo livello, con un cartellone che ancora una volta saprà divertire e far riflettere. Svelato in conferenza stampa il cartellone della stagione 2024-2025, che come da tradizione, si aprirà con la consueta “Conferenza Spettacolo”, in programma alla Maison GoDoT (in via Carducci 265-273) il 19 e 20 ottobre ad ingresso libero. Quest’anno, l’evento sarà dedicato a Franz Kafka, uno dei più grandi scrittori del Novecento, nel centenario della sua morte. Sarà l’occasione per presentare le opere che comporranno la nuova programmazione teatrale, con un’anticipazione sui temi e sugli autori. E non mancherà anche un momento dedicato alla satira e un segmento fashion con una sfilata di abiti. Ad ottobre ritorna in scena uno spettacolo che lo scorso anno ha ottenuto straordinario successo e più repliche a richiesta. Torna infatti “Pinocchio” di Carlo Collodi, adattamento firmato da Federica Bisegna, primo spettacolo della nuova stagione in programma il 25, 26 e 27 ottobre. Pinocchio ha entusiasmato il pubblico come saggio di chiusura dei Lab Senior e Junior della scorsa stagione, e vedrà il ritorno del piccolo Marco Cappuzzello, la cui interpretazione nel ruolo del burattino ha riscosso grandi consensi.

Il 15, 16 e 17 novembre sarà la volta di “Prove tecniche di misfatto”, di Federica Bisegna da Aldo Nicolaj, una delle produzioni più acclamate della scorsa stagione, ricca di atmosfere psichedeliche e colpi di scena. A dicembre, nei giorni 1, dal 6 al 8 e dal 13 al 15, la compagnia ragusana omaggerà ancora Franz Kafka con un adattamento teatrale del romanzo “Il Castello”, da un’idea di Federica Bisegna. “La scelta di questo testo – spiegano i direttori artistici – oltre ad omaggiare Kafka, ha un significato ben preciso: sottolineare come, a distanza di cento anni, tutti noi siamo ancora immersi nella neve di quelle stradine che invano percorriamo per arrivare al castello”, spiega il regista Vittorio Bonaccorso, facendo riferimento alla metafora sul potere occulto che schiaccia l’essere umano e sui grovigli della burocrazia che soffoca. A Natale torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il tradizionale “Canto di Natale”, recital a più voci di Charles Dickens che verrà messo in scena giovedì 26 dicembre per il 10° anno. Una storia senza tempo che emoziona grandi e piccoli. La magia delle feste e delle favole abbraccerà i più piccoli anche quest’anno con il format teatrale di successo che vede la compagnia impegnata con la messinscena delle gesta di personaggi fiabeschi in luce “alternativa”.

Quest’anno sarà la volta della vera storia de “la bella addormentata”. Favola sulla diversità in chiave comica di Federica Bisegna, nei giorni dal 3 al 6 gennaio, e sarà anche una imperdibile occasione per trascorrere il giorno della Befana in allegria. Febbraio vedrà gli attori della compagnia ragusana alle prese con un’altra nuova produzione. Nei giorni 1 e 2, dal 7 al 9, dal 14 al 16, il 22 e 23 andrà in scena “Danza macabra” di August Strindberg, un’opera che può essere considerata un grande dramma del teatro borghese, sull’inferno coniugale e il gioco al massacro che a volte può nascere in una coppia. A Carnevale, sabato 1 marzo, tutti vestiti in maschera per l’immancabile appuntamento festaiolo per i ragazzi di tutte le età “Favole e bambini in maschera!”. Ancora una nuova produzione in programma a fine marzo e inizi di aprile con lo spettacolo “Sarto per signora”, la più famosa commedia brillante del drammaturgo Georges Feydeau, autore di spicco del vaudeville francese, che in questo testo riesce ad esprimere una straordinaria agilità nel passare da un equivoco all’altro, rendendo divertente ogni momento. Si prosegue poi maggio ancora con due appuntamenti per il teatro per ragazzi e famiglie con il ritorno di “Sbagliando s’inventa”, adattamento tratto da Gianni Rodari e con “Favole in terapia”, divertente testo ideato e scritto da Federica Bisegna e per la prima volta rappresentato a Ragusa dopo essere stato rappresentato in altri teatri. Conclusione della stagione tra maggio e giugno con gli spettacoli finali dei laboratori di teatro sia junior che senior che riprendono già a partire da ottobre e che ormai sono divenuti fucina di nuovi giovani talenti.