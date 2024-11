Ragusa, presentata la nuova campagna vaccinale dell’Asp contro l’influenza

Attualità

Erano presenti i massimi rappresentanti delle istituzioni locali a cominciare dal prefetto Ranieri

E’ stata presentata questa mattina, nella sede della Direzione dell’Asp di Ragusa, in piazza Igea, la campagna vaccinale “Contro l’influenza ti diamo una mano!”. Presenti le massime autorità istituzionali, a cominciare dal prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, dal sindaco, Giuseppe Cassì, e dal questore, Vincenzo Trombadore. Nella sua introduzione, il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago (nella foto sotto durante la vaccinazione), ha rimarcato come “la vaccinazione è fondamentale per la tutela della salute” e questo “atto di responsabilità collettiva, da veicolare attraverso le istituzioni del territorio, che ringraziamo per l’adesione, è utile a proteggere i soggetti fragili e anziani”, ma anche a “salvaguardare le attività lavorative e la frequenza scolastica, nonché la fruizione di tutti i pubblici servizi”.

Presente anche il direttore sanitario aziendale, Sara Lanza, e la direttrice dell’Unità di Epidemiologia e Profilassi dell’Asp, Sonia Cilia, che assieme alla sua squadra di infermieri e medici igienisti, assistita dal team di Rianimazione, ha sottoposto a vaccinazione volontaria i presenti. Tra questi anche il Comandante provinciale dei Carabinieri, Carmine Rosciano, e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Walter Mela. Ha fornito il proprio saluto all’iniziativa anche il Direttore generale del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Nitto Rosso.

Tutti i vaccini antinfluenzali disponibili in Italia sono stati autorizzati dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e/o dall’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). La campagna vaccinale, scattata il 14 ottobre, andrà avanti fino al 28 febbraio 2025. La Regione ha stipulato accordi con i Medici di famiglia, i Pediatri di libera scelta e le Farmacie convenzionate per aumentare i tassi di copertura vaccinale per tutte le categorie a rischio e gli over 60.

I vaccini disponibili sono:

Quadrivalente standard indicato a partire dai 6 mesi fino a 64 anni di età, per categorie a rischio, per categorie esposte per attività professionale quali personale scolastico, Forze dell’Ordine, lavoratori di pubblica utilità;

Quadrivalente su coltura cellulare indicato per le donne in gravidanza, il personale sanitario, degenti ospedalieri di età inferiore 60 anni, gli immunocompromessi, i soggetti allergici;

Quadrivalenti potenziati per soggetti over 60 anni;

Trivalente spray nasale per bambini e adolescenti (dai 2 ai 18 anni) non immunodepressi.

In co-somministrazione, inoltre, è possibile immunizzarsi con i seguenti vaccini: anti-pneumococco, anti-Zoster (fuoco di Sant’Antonio), anti-Covid aggiornato JN.1, anti-RSV (virus respiratorio sinciziale) e anti-difterica tetano pertosse (richiamo decennale).