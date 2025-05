Ragusa, presentato il libro “Commercialista revolution”

Attualità

L'appuntamento si è tenuto nella sede dell'Odcec. In primo piano le nuove applicazioni da utilizzare per gli studi professionali

La sala conferenze Giovanni Di Blasi, nella sede di Ragusa dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha ospitato, sabato scorso, un interessante evento formativo (nella foto alcuni dei relatori) con la presentazione del libro “Commercialista Revolution” scritto dal commercialista Marcello Sallemi.

L’inizio dei lavori è stato caratterizzato dall’intervento del presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, che ha presentato proprio il collega Marcello Sallemi, cultore dell’intelligenza artificiale, nuova realtà che interesserà, o meglio rivoluzionerà, sempre più la professione del commercialista. E’ intervenuto, altresì, il senatore Salvo Sallemi, componente della commissione nazionale Antimafia e vicecapogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, il quale, tra le altre cose, ha puntualizzato, con un pizzico di emozione visto che presentava il libro del cugino, che lo scrittore ha trattato il tema dell’intelligenza artificiale con passione e puntualità. Marcello Sallemi, attraverso esempi pratici, casi d’uso e analisi delle opportunità offerte da strumenti come chat Gpt, ha dato una visione concreta e accessibile su come l’intelligenza artificiale stia cambiando il modo di lavorare nei contesti professionali. Il presidente Attinelli ha concluso i lavori mettendo in rilievo la bontà degli spunti operativi forniti da Marcello Sallemi nella sua relazione. “Tutto ciò – ha detto Attinelli – contribuisce a renderci orgogliosi proprio per il fatto di appartenere alla nostra amata professione”.

