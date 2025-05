Ragusa, presentato il libro di Totolo “Le vite delle donne contano”

Ragusa

L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni Area Iblea Peppe Marino e Rg in Movimento

“E’ un libro inchiesta su ciò che non è mai stato scritto, anzi censurato per anni, ovvero le violenze, sia sessuali che omicidi, di donne e bambine in Italia ed Europa, toccando anche un’immigrazione più integrata rispetto a noi. Sono Paesi che affondano nel colonialismo prima dell’arrivo di questa ondata migratoria degli ultimi 10/15 anni. Ad esempio, la Francia, dove migranti di seconda, terza, se non quarta generazione, perfettamente integrati, tendono oggi ad essere fortemente violenti”. E’ questo il succo del libro di Francesca Totolo, esperta in immigrazione e geopolitica, nonché ricercatrice indipendente, reporter, scrittrice, collaboratrice del Primato Nazionale e di altre testate giornalistiche, che è stato presentato all’hotel Montreal di Ragusa su iniziativa dell’associazione Area Iblea Peppe Marino presieduta da Giuseppe Iacono e dell’associazione Ragusa In Movimento, presieduta da Mario Chiavola (nella foto sotto).

Dialogando con Maria Teresa Lauretta (nella foto sotto) sulle ragioni del suo ultimo lavoro dal titolo “Le vite delle donne contano. Lola, Pamela, Desirèe, quando l’immigrazione uccide”, Totolo ha evidenziato che questi argomenti fanno parte della cronaca ma spesso non sono esposti nella maniera dovuta.