Ragusa, presentato il libro “Incontro al presente”

Società

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Rg in movimento

Presentato anche nel capoluogo ibleo, su iniziativa dell’associazione Ragusa in Movimento, il primo libro scritto da Tony Fabrizio dal titolo “Incontro al presente”. Fabrizio, originario di Avellino, vive in Irpinia e ha 39 anni. Nonostante abbia curato sinossi e varie recensioni per altri autori, questo è il suo primo libro e l’ha voluto incentrare su quella che viene descritta, il rito del “Presente” appunto, come una tradizione marziale e militante che lega la galassia nazional-rivoluzionaria al ricordo dei propri caduti. Fabrizio, che ha chiacchierato con Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale che lo ha invitato nella sala di via Da Vinci, ha spiegato come è nato questo percorso letterario (nella foto da sinistra Chiavola e Fabrizio).