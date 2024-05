Ragusa, presentato il progetto per ridurre l’impiego degli input chimici nelle produzioni orticole

Attualità

Esposti risultati molto interessanti per tutti gli operatori del settore

Crescita maggiore nelle piante coltivate in fuori suolo, con la formazione di un maggior numero di palchi fruttiferi rispetto a quelle su suolo. Produzione commerciabile superiore in fuori suolo. Contenuto in solidi solubili dei frutti (ossia di zuccheri, acidi, aldeidi, vitamine, ecc.) ed acido ascorbico con valori più elevati nelle piante coltivate su suolo; valore di solidi solubili totali più elevato nei frutti delle piante coltivate su suolo e trattate con l’inoculo di funghi micorrizici e Trichoderma atroviride e l’idrolizzato proteico vegetale. I risultati evidenziano le potenzialità dell’inoculazione radicale con consorzi microbici a base di funghi micorrizici e Trichoderma atroviride. Sono gli aspetti di grande interesse emersi ieri mattina, con riferimento al fatto che il comparto orticolo impiega input chimici lungo tutto il processo produttivo e che risulta necessario trovare il modo per renderli meno presenti, nel contesto del progetto Go Abiomed, con 21 partner, che, finanziato dal Psr Sicilia 2014-2022, presentato ai sensi della sottomisura 16.1, è stato al cento dell’attività necessaria per trarre le relative conclusioni in occasione del convegno (nella foto) tenutosi alla sala Avis a Ragusa.