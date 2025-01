Ragusa, presentato il progetto #Plan4Cold

Attualità

Si punta ai Piani locali di riscaldamento e raffrescamento. L'assessore D'Asta: "Sarà un esempio pionieristico nell'Europa meridionale"

Il Comune di Ragusa ha ospitato un incontro strategico di presentazione per gli stakeholders del progetto #Plan4Cold, finanziato nell’ambito del programma europeo LIFE.

Il progetto punta alla redazione di Piani Locali di Riscaldamento e Raffrescamento per promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili, contribuendo così alla transizione energetica sostenibile in linea con le indicazioni della direttiva europea sull’Efficienza Energetica (art. 25).

“Grazie a questa iniziativa, il Comune di Ragusa, insieme ai Comuni partner di Vittoria e Modica – afferma l’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta – sarà un esempio pionieristico nell’Europa meridionale, spianando la strada verso una pianificazione energetica innovativa in grado di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. L’incontro, che ha visto una partecipazione numerosa e qualificata da parte degli attori strategici del territorio, ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e una grande opportunità per consolidare una rete di collaborazione tra istituzioni, tecnici ed esperti del settore. Plan4Cold non è solo un progetto, ma una sfida e un’opportunità per posizionare il territorio di Ragusa come modello virtuoso a livello nazionale ed europeo, con vantaggi concreti per l’intero territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso che vedrà il pieno coinvolgimento dei cittadini, delle amministrazioni e degli stakeholder locali, per garantire che le soluzioni proposte rispondano alle reali esigenze del territorio e possano essere replicate su scala più ampia”.

