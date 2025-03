Ragusa, presentato il restauro delle opere di Carmelo Cappello

Attualità

L'attività al via tra qualche settimana e sarà svolta dal Rotary Club Hybla Heraea

Presentato il restauro delle opere di Carmelo Cappello di piazza Matteotti. “Nuove iniziative, come la Mostra Egizia, riqualificazione dei luoghi, dall’ex biblioteca al Teatro Concordia al Ponte San Vito, politiche per favorire la residenzialità e restauro del patrimonio storico-artistico: le tele del Pollace, l’orologio di San Giovanni e ora le opere del maestro Carmelo Cappello di Piazza Matteotti, la fontana e il bassorilievo. La rigenerazione del Centro – afferma il sindaco, Peppe Cassì – passa da più azioni sinergiche e continue, e una di queste che riguarda proprio l’arte del di Cappello, che avrà finalmente una propria sede espositiva: la presenteremo a breve. Ciò che intanto posso dire è esprimere a nome della città gratitudine al Rotary Club Ragusa Hybla Heraea che ha sposato la nostra visione e il desiderio di valorizzare l’opera di Cappello, contribuendo al restauro del bassorilievo, un’opera a cui tutti siamo affezionati: è il racconto in arte della storia di Ragusa, dalla rinascita dopo il terremoto del 1693 alla sua trasformazione da città rurale a centro industriale. Un’opera di straordinaria lungimiranza, in cui il Maestro Cappello, già nel 1958, prefigurava il futuro della nostra città”.

“Già dallo scorso anno – prosegue l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri – abbiamo stanziato le somme e avviato ricerche storiche, in collaborazione con la Sovrintendenza, per comprendere come valorizzare al meglio la presenza del Maestro Cappello in Piazza Matteotti e nel contesto del Centro. Un percorso che si è presto incrociato con la volontà del Rotary di celebrare il loro ventennale contribuendo a lasciare un segno sulla città: ne è nata una sinergia tanto di intenti quanto di azioni concrete. Tramite un restauro specializzato in leghe di ferro, che sarà effettuato nella seconda metà di agosto, daremo nuovo lustro alle opere di Cappello e quindi a Piazza Matteotti: la fontana tornerà pienamente funzionante e illuminata, così come avrà nuova illuminazione anche il bassorilievo. Passo successivo sarà la riqualificazione dell’intera piazza, andando a completare un percorso che è iniziato con la nuova illuminazione di Palazzo Poste e che prosegue ora con i restauri”.