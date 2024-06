Ragusa, Preziosissimo sangue: è arrivato il giorno della festa esterna

Società

Domani la concelebrazione presieduta dal vescovo e la processione eucaristica per le vie del quartiere

Domani, domenica 16 giugno, è il giorno della festa esterna del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. La parrocchia, che insiste su un territorio a elevata residenzialità, ha predisposto il programma della solennità che cade in occasione dell’XI domenica del tempo ordinario. Alle 9 la santa messa mentre alle 19,30 è in programma la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Ci sarà la partecipazione dei novelli diaconi, don Luca Roccaro e don Giuseppe Cascone. Al termine della celebrazione, prenderà il via la solenne processione eucaristica che interesserà le seguenti vie: Fieramosca, Colleoni, Grecia, Atene, Danimarca, Irlanda, Dublino, Livatino, Falcone, Almirante, Fieramosca e rientro in chiesa a cui farà seguito la solenne benedizione eucaristica.