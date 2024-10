Ragusa, prima celebrazione eucaristica presieduta dal novello sacerdote Giuseppe Cascone

Attualità

Presterà il proprio servizio nella chiesa di Santa Maria Goretti a Vittoria

Don Giuseppe Cascone, 28 anni, ragusano, ha presieduto la sua prima celebrazione eucaristica ieri sera nella chiesa di San Pier Giuliano Eymard. Numerosi i confratelli che hanno voluto essere presenti, oltre al parroco, padre Joseph Muamba Bulobo. Padre Cascone ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia facoltà teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Si è formato presso il Seminario San Mamiliano di Palermo, è cresciuto, appunto, nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard di Ragusa dove ha prestato servizio in vari ambiti e, in particolare, nella Caritas parrocchiale. Il 21 agosto 2022 era stato istituito lettore, il 17 luglio dello scorso anno accolito e lo scorso 18 marzo ordinato diacono.