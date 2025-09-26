Ragusa, primo consiglio aperto dell’Ordine degli architetti dedicato a Modica e a Scicli

Attualità

Importante occasione di confronto sulle problematiche relative alla gestione delle pratiche edilizie

Nell’ambito del percorso di partecipazione e trasparenza avviato dal nuovo Consiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa, presieduto da Vincenzo Pitruzzello, si è tenuto nei giorni scorsi, nella biblioteca comunale di Modica, il primo consiglio aperto dedicato ai colleghi di Modica e Scicli. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle problematiche relative alla gestione delle pratiche edilizie, tema di grande interesse per i professionisti del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un nuovo corso promosso dall’attuale Consiglio, volto a rafforzare il dialogo diretto con gli iscritti e a garantire una maggiore trasparenza nelle attività dell’Ordine. La partecipazione attiva dei colleghi ha contribuito a un dibattito ricco e costruttivo, finalizzato a individuare soluzioni condivise per le criticità emerse.