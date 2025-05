Ragusa, procede la fase congressuale del Partito Democratico

Politica

Giovedì l'assemblea provinciale nella sede di piazza del Popolo nel capoluogo ibleo

Procede con grande partecipazione e vivacità la fase congressuale del Partito Democratico anche in provincia di Ragusa. La procedura, avviatasi nei circoli territoriali l’altro ieri a Modica, culminerà giovedì 22 maggio alle 19 presso la sede di piazza del Popolo a Ragusa, con l’assemblea provinciale. Quest’ultima rappresenta la tappa conclusiva di un percorso di confronto e discussione che vedrà il suo ultimo appuntamento con il congresso di circolo di Chiaramonte Gulfi il prossimo 20 maggio. Oggi il congresso si è celebrato a Giarratana, Monterosso Almo e a Scicli e l’affluenza ha raggiunto il 75% degli iscritti. Domani a Santa Croce Camerina e a Comiso, lunedì a Vittoria, Ispica e Ragusa.