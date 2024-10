Ragusa, procedura esonero assunzione disabili: l’Ebt comunica quali sono le novità

Economia

I consigli rivolti alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell'area iblea

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica, alle imprese e ai lavoratori della provincia iblea operanti nello specifico comparto, che il ministero del Lavoro, con nota del 1° ottobre 2024, fornisce indicazioni in merito alla nuova procedura di esonero dall’assunzione di disabili da parte delle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Il nuovo applicativo online, con il quale i datori di lavoro, con dipendenti impegnati in lavorazioni a rischio elevato di infortunio, dovranno presentare l’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione disabili, è disponibile già dallo scorso 3 ottobre. Il decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (Lavoronews n. 43/2024), in vigore dal 1° ottobre 2024, introduce nuove modalità per il versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, ossia lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.