Ragusa, proclamato lo stato di agitazione del personale dei servizi cimiteriali

Attualità

La Fisascat Cisl rileva una serie di criticità al bando di gara predisposto dal Comune

La Fisascat Cisl rileva una serie di criticità relative al bando di gara per i servizi cimiteriali del Comune di Ragusa e proclama lo stato di agitazione dei lavoratori. E’ quanto evidenzia in una nota il segretario territoriale di Ragusa, Salvatore Scannavino, dopo avere fatto partecipe delle preoccupazioni dei lavoratori il sindaco e l’assessore al ramo. Il riferimento è al bando di gara anno 2025/2027 per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa. “Riteniamo, infatti, che, nonostante il posticipo dei termini di scadenza e la revisione dei costi della manodopera, inizialmente ben lontani dal rispetto delle tabelle ministeriali – chiarisce Scannavino – emergano ancora gravi criticità. In particolare, rileviamo, in via preliminare, l’utilizzo delle tabelle ministeriali per il costo del personale del Ccnl “Pulizia, Servizi integrati/Multiservizi” quale parametro di riferimento per la determinazione della base d’asta. Tale scelta risulta inadeguata e non conforme alle specificità delle mansioni richieste nell’ambito dei servizi cimiteriali, oltre a non essere coerente alla ratio della normativa vigente, con forti dubbi di legittimità”. La Fisascat Cisl mette, poi, in evidenza altri aspetti che non vanno. Quali? La soppressione dei servizi di accompagnamento auto, con grave danno per i cittadini disabili e bisognosi di tale assistenza; l’eliminazione del servizio di manutenzione, così compromettendo la qualità e la continuità del servizio, finanche prevedendo la sola manutenzione e/o pulizia dei campi comuni; l’esubero di personale (stimati in circa 3 unità) relativo agli operai qualificati, con evidenti ripercussioni occupazionali; la previsione di impiegati esecutivi, in luogo degli attuali impiegati di concetto, così determinando o un’errata determinazione del costo del personale o, peggio ancora, una imposizione all’azienda appaltatrice di una riduzione dei salari in caso di continuità degli stessi.