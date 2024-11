Ragusa, professati i voti perpetui di suor Gioiosa Speranza

Attualità

La messa è stata presieduta dal vescovo diocesano mons. La Placa

Voti perpetui, sono quelli professati oggi nella chiesa della Nunziata a Ragusa per suor Maria Gioiosa Speranza Leotta dell’istituto del Verbo incarnato. La messa è stata presieduta dal vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa. “Carissima Suor Gioiosa Speranza – ha detto tra l’altro il vescovo – la vita che tu scegli è la via della felicità, che ha poco conto per il mondo ma di grande importanza per chi segue il Signore. Abbandonati al cuore di Gesù, per ricevere amore e fedeltà e rinnovare ogni giorno il tuo Sì al tuo sposo alla quale ti sei donata”.

