Ragusa, professione solenne per otto suore del Sacro Cuore

La cerimonia tenuta in Cattedrale presieduta dal vescovo La Placa

Festa nella Congregazione del Sacro Cuore per la professione solenne di otto suore. Nell’anniversario della fondazione dell’Istituto delle suore del Sacro Cuore di Gesù, il 9 maggio, e nella città della Beata Maria Schininà – dove tutto iniziò nel lontano 1889 – hanno pronunciato i loro voti perpetui alla presenza del vescovo Giuseppe La Placa e nelle mani della madre generale suor Ester Mazzara, suor Emilienne, suor Victoire, suor Viviane, suor Omega, suor Claudine, suor Julienne, suor Monica e suor Joy. Altre 21 suore hanno rinnovato la loro professione semplice. La cattedrale di San Giovanni Battista è stata la cornice del solenne pontificale del vescovo in un giorno nel quale, in ogni parte del mondo dove è presente l’opera iniziata dalla beata Maria Schininà, si celebra la Rinnovazione del sì delle suore del Sacro Cuore.