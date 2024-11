Società

L'inedita cerimonia sabato alle 18 in piazza San Giovanni

“Sabato procederemo all’accensione delle luminarie natalizie – sono le parole del sindaco Peppe Cassì – esattamente come accadrà in gran parte delle città d’arte italiane. Appuntamento alle 18 per l’accensione dell’albero di piazza San Giovanni”.

