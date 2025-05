Ragusa, programmati i concerti estivi all’ombra della cattedrale

Attualità

Si comincia il 10 luglio con Eugenio Finardi

“Accanto alle nuove edizioni di festival e rassegne che sono ormai una tradizione per Ragusa, capaci di unire cultura locale e ospiti prestigiosi – afferma il sindaco, Peppe Cassì – il cartellone di eventi estivi di Ragusa, già distribuito fino al 30 giugno e presto completo della programmazione fino a ottobre, ha un’importante novità. Se altre città d’arte hanno ampi teatri all’aperto e scalinate in grado di ospitare il pubblico di grandi concerti, Ragusa si prepara a vedere sorgere sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni un’arena estiva da 1.000 posti così da rendere ancora più attrattivo il Centro, la vicinissima Ibla e tutto il territorio”.