Ragusa, programmato il congresso comunale di Fratelli d’Italia

Politica

Si terrà sabato dalle 14,30 nella sala convegni Cna di via Psaumida

Il circolo comunale di Fratelli d’Italia celebra sabato a partire dalle 14,30 il congresso cittadino. L’appuntamento si terrà nella sala convegni Cna in via Psaumida 38. Di notevole spessore il parterre dei presenti. Ci sarà il commissario regionale Fdi Sicilia, on. Luca Sbardella, con il coordinatore provinciale FdI Ragusa, Giovanni Moscato. Interverranno il senatore Salvo Sallemi (nella foto), vicecapogruppo Fdi al Senato, l’on. Giorgio Assenza, capogruppo Ars FdI, i senatori Salvo Pogliese e Raoul Russo, assieme all’on. Manlio Messina. Il congresso comunale sarà chiamato a esprimere il coordinatore cittadino e tutti gli organismi direttivi. Al centro dell’attenzione il confronto sulle scelte politiche in fase di adozione a livello locale e non solo. Gli iscritti e i simpatizzanti sono invitati a partecipare.

