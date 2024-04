Ragusa, pronto all’inaugurazione il museo della Città

Attualità

Nasce a palazzo Zacco. Il taglio del nastro martedì alle 11

“Aprire un museo vuol dire promuovere cultura, turismo, generare indotto sul territorio. Dopo il Museo del Costume di Donnafugata, dopo le latomie di Cava Gonfalone, un altro sito culturale è pronto ad aprirsi alla città restituendo ai ragusani la loro storia per certi aspetti dimenticata”. Lo dice il sindaco Peppe Cassì chiarendo che “nasce a Palazzo Zacco il “Museo della Città”: dal tempo contadino, alla ricostruzione barocca all’espansione del ventennio fino all’arte di maestri come Carmelo Cappello e Giuseppe Leone, ricostruendo al tempo stesso la storia del Palazzo. Un modo interattivo e coinvolgente di raccontare ciò che siamo a chi visita Ragusa, di ricordare a noi stessi la nostra storia, mescolando opere, multimedialità e spazi per la didattica e il gioco”.

Il Museo della Città sarà inaugurato martedì 16 aprile alle ore 11.00.