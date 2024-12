Ragusa, prosegue con grande successo la mostra di Salvatore Ferma

Società

E' in esposizione alla sala Borsa della Camera di commercio

Sta proseguendo con grande successo di pubblico la mostra di Salvatore Ferma, in esposizione alla sala Borsa della Camera di Commercio. Tante le presenze, non solo nel fine settimana ma anche nei giorni feriali. Una iniziativa importante è stata organizzata dal Laboratorio insieme in città, con momenti di ascolto, ma soprattutto di osservazione condivisa dei dettagli del ciclo sul lavoro ibleo. Non sono mancate le visite delle scuole, con alcune classi del Liceo Classico Umberto I di Ragusa che hanno avuto modo di soffermarsi e apprendere la storia di un artista schivo e discreto come Ferma. Un artista riluttante alla dimensione mercantile dell’arte, morto a Roma nel 1982, sua città di adozione; di struggenti rinunce, fin da promettente studente all’Accademia di Belle Arti a Palermo al fianco dell’amico Renato Guttuso.