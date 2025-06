Ragusa, proseguono i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore

Attualità

Molto partecipate le celebrazioni e le messe nei quartieri

Proseguono le celebrazioni legate ai festeggiamenti in onore al Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Oggi, alle 8,30, la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18,15, la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù animata dal gruppo delle “Piccole ostie”. Alle 19 la celebrazione eucaristica (che si tiene nel salone parrocchiale in considerazione del fatto che la chiesa è attualmente in fase di ristrutturazione) che, presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, vedrà l’omelia tenuta dal diacono Giovanni Corallo e animata dal gruppo missionario. Si prosegue domani in occasione della giornata dedicata alla solennità della natività di San Giovanni Battista.