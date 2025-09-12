Ragusa Prossima chiede chiarimenti al sindaco dopo l’adesione di un consistente gruppo della maggioranza a Forza Italia

Attualità

"Si allarga la distanza dalla connotazione civica della amministrazione eletta due anni fa"

L’evolversi della situazione politica al Comune di Ragusa (nella foto una seduta del civico consesso) non lascia indifferente il movimento civico e popolare Ragusa Prossima. “Anzi, preoccupa molto – è spiegato in una nota dello stesso movimento – perché allarga la distanza dalla connotazione civica della amministrazione eletta due anni fa. L’adesione di alcuni componenti della giunta e di alcuni consiglieri comunali a un partito presentatosi come alternativo all’alleanza della quale il sindaco si era fatto garante aggiunge, dunque, ulteriori elementi a una riflessione avviata già all’indomani dell’analoga scelta compiuta dal primo cittadino”.