Ragusa Prossima chiede chiarimenti al sindaco dopo l’adesione di un consistente gruppo della maggioranza a Forza Italia

"Si allarga la distanza dalla connotazione civica della amministrazione eletta due anni fa"

Di Redazione |

L’evolversi della situazione politica al Comune di Ragusa (nella foto una seduta del civico consesso) non lascia indifferente il movimento civico e popolare Ragusa Prossima. “Anzi, preoccupa molto – è spiegato in una nota dello stesso movimento – perché allarga la distanza dalla connotazione civica della amministrazione eletta due anni fa. L’adesione di alcuni componenti della giunta e di alcuni consiglieri comunali a un partito presentatosi come alternativo all’alleanza della quale il sindaco si era fatto garante aggiunge, dunque, ulteriori elementi a una riflessione avviata già all’indomani dell’analoga scelta compiuta dal primo cittadino”.

 “Ragusa Prossima che ha messo a disposizione della città e dell’amministrazione, oltre che figure di alto livello umano e politico, anche valori come lealtà, trasparenza, responsabilità, sui quali non crede sia possibile derogare – è chiarito ancora – ha già chiesto al sindaco Cassì un incontro per valutare la situazione politica amministrativa. Dopo l’incontro con il sindaco, il movimento convocherà il direttivo e l’assemblea per adottare le decisioni che si riterranno opportune”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

