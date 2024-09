Ragusa, protesta il sindacato Usb: “Basta morti e sfruttamento dei lavoratori migranti”

Attualità

L'iniziativa questa mattina dinanzi alla Questura e in piazza San Giovanni

Giornata di lotta, oggi, per il sindacato Usb, dalle 8,30 alle 10,30 davanti la questura di Ragusa e dalle 11 alle 13 in piazza San Giovanni. L’appello è “basta morti e basta sfruttamento dei lavoratori migranti”. “Facciamo appello a tutte le forze politiche, sindacali e associative a lottare assieme a noi – dice il sindacato – Da anni i lavoratori migranti, organizzati da Usb, denunciano le condizioni di sfruttamento a cui vengono sottoposti nelle aziende agricole della fascia trasformata. Imprenditori agricoli, senza scrupoli, continuano a sfruttare gli uomini e le donne, migranti e non, e a distruggere l’ambiente. Le denunce pubbliche da parte del nostro sindacato e da pochissime altre associazioni non si contano più. Per questo chiediamo l’abolizione della legge Bossi-Fini, la regolarizzazione di tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano e l’immediata chiusura di tutti i Cpr, veri e propri lager”.

