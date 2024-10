Ragusa, protestano i lavoratori della Versalis. Fissata una giornata di sciopero

Attualità

Inizia la fase di mobilitazione dopo l'assemblea di lunedì mattina. Il 12 novembre il personale incrocerà le braccia

Parte da martedì una fase di mobilitazione che vede lavoratori, sindacati e istituzioni insieme per far sì che sia scongiurata la paventata chiusura dello stabilimento Versalis di Ragusa. Per il 12 novembre, poi, è stata fissata una giornata di protesta le cui modalità sono ancora da definire. Di sicuro, i lavoratori incroceranno le braccia.

E’ questo il mandato che lunedì mattina l’assemblea dei lavoratori ha dato a Cgil, Cisl e Uil al termine di una partecipata riunione che si è svolta proprio all’entrata dello storico stabilimento di contrada Tabuna e che ha visto anche la presenza del sindaco di Ragusa Peppe Cassì e del senatore Salvo Sallemi, oltre ad alcuni consiglieri comunali. “Non è certamente il momento di rassegnarsi – commenta Filippo Scollo della Cgil – e c’è da lottare a difesa dei posti di lavoro. E’ chiaro che la notizia è stata di un certo rilievo perché c’è il diretto, c’è l’indotto ma noi faremo tutto quello che è in nostro potere per potere scongiurare questa chiusura”.

