Ragusa, protocollo d’intesa tra Gas Mazzarelli e Fondazione San Giovanni Battista

Attualità

L'obiettivo è promuovere insieme il consumo consapevole e l'economia solidale

“Unire le forze significa creare opportunità reali per le persone e l’ambiente”. Gas Mazzarelli e Fondazione San Giovanni Battista insieme per promuovere il consumo consapevole e l’economia solidale.

“Il Gas Mazzarelli cresce, non si ferma alle opportunità che vengono date alle produttrici e ai produttori, ma diventa protagonista del territorio insieme con la Fondazione San Giovanni Battista, che sicuramente vanta una lunga esperienza su temi condivisi. Il Gas Mazzarelli vuole dare nuove opportunità alle giovani donne e ai giovani uomini, allargando le conoscenze sul “prendersi cura del cibo”, che per noi significa curare e nutrire le persone e le loro vite”, dichiara la presidente Paola Nigito (nella foto da sinistra con Meli).

“Per la Fondazione la sostenibilità è una metodologia che applichiamo trasversalmente a tutti i temi che affrontiamo: dall’inclusione all’accoglienza, dall’educazione al contrasto alle povertà. Occuparsene è un atto collettivo, che chiama in causa l’intera comunità. L’accordo con il Gas Mazzarelli si inserisce in questo percorso condiviso di alleanze territoriali e responsabilità diffusa”, afferma il presidente Renato Meli.