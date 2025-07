Ragusa, protocollo d’intesa tra Libero consorzio e Unpli

Attualità

Si punta alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della provincia

È stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e l’UNPLI Ragusa – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Comitato Provinciale di Ragusa. L’accordo avvia una collaborazione istituzionale volta alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della provincia.

“Le Pro Loco sono una risorsa fondamentale per le nostre comunità. Contribuiscono a mantenere vivo il legame con le tradizioni, promuovono il territorio e costruiscono momenti di partecipazione collettiva. Ho vissuto in prima persona questa realtà e so quanto sia formativa e ricca di valore”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari sottolineando l’importanza di sviluppare strumenti efficaci di comunicazione per raccontare il territorio. “Serve uno storytelling adeguato, capace di valorizzare le nostre eccellenze nei contesti giusti, come fiere e mercati turistici nazionali e internazionali”, ha aggiunto.

Alla sottoscrizione erano presenti, oltre a Schembari e al presidente dell’UNPLI Ragusa Giorgio Caccamo, i presidenti delle Pro Loco comunali della provincia: Lucio Molè (Chiaramonte Gulfi), Maria Stella Micieli (Comiso), Tonino Gulino (Marina di Ragusa), Crucetta Anna Rita (Santa Croce Camerina), Giovanni Morale (Monterosso Almo), Antonio Boschetti (Pozzallo), Franco Donzelli (Scicli), Rosario Giarratana (Vittoria), Giuseppe Decaro (Scoglitti) e Salvatore Sammatrice (Acate).

Giorgio Caccamo ha espresso soddisfazione per la firma dell’accordo, ringraziando l’Ente provinciale per l’apertura e la disponibilità: “È un’opportunità importante per rafforzare il ruolo delle Pro Loco nel territorio e per avviare nuove forme di collaborazione, mai attivate prima su questo piano. Un passo avanti verso una promozione più strutturata e condivisa del nostro patrimonio.”