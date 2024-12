Ragusa, Provincia e Fipsas a confronto per valorizzare la fauna ittica

Attualità

L'obiettivo è valorizzare il percorso pluriennale svolto nell'area iblea

Provincia di Ragusa e Fipsas a confronto (nella foto) per valorizzare l’attività di riqualificazione della fauna ittica e dell’ambiente. La commissaria del Lcc ibleo Patrizia Valenti ha incontrato il presidente di Fipsas-Ragusa Giovanni Altamore ed i biologi ambientali specialisti in fauna ittica Antonino Duchi e Monica Giampiccolo per affrontare l’argomento.

L’obiettivo è valorizzare il percorso pluriennale svolto a Ragusa. In oltre quarant’anni, la provincia iblea si è dimostrata la realtà più importante in Sicilia per la conservazione, lo studio ed il monitoraggio della fauna ittica e dell’ambiente acquatico.

Tra le proposte, la partecipazione al monitoraggio della fauna ittica degli invasi, ricordando l’impegno dei guardiapesca sia nel controllo ambientale che nella collaborazione ai monitoraggi ittico-ambientali. Importante al riguardo la fondamentale collaborazione di Fipsas nella realizzazione del regolamento pesca di Ragusa, preso a modello dalle altre realtà provinciali. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dell’attuazione della Carta ittica provinciale, documento programmatorio che, ormai a quasi 20 anni dalla sua adozione da parte dell’Ente, è in gran parte ancora inattuato.

“La salute delle acque interne, della fauna e della flora che vi sono comprese, costituiscono indicatori della qualità dell’ambiente e pertanto il loro monitoraggio è fondamentale al fine di preservare l’equilibrio ambientale e poter intervenire subito, in caso di dati alterati”, dichiara la commissaria Valenti.