Ragusa, pubblicata sul sito della Nasa una foto che ritrae il sole al tramonto allineato con la chiesa dell’Ecce Homo

Attualità

Lo scatto è della fotografa Marcella Pace non nuova a exploit del genere

Uno scatto della fotografa ragusana Marcella Pace che ritrae il sole al tramonto allineato con la chiesa dell’Ecce Homo a Ragusa è stata scelta dalla Nasa come Astronomy Picture of the Day e pubblicata sul sito ufficiale sabato scorso. Grazie all’utilizzo di appositi filtri, il sole appare di un blu elettrico, sospeso dietro il campanile, in un cielo dall’acceso rosso fuoco. Altri 15 scatti della fotografa ragusana erano stati precedentemente selezionati dalla Nasa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA